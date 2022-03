Stand: 08.03.2022 11:35 Uhr A7 bei Bispingen: Neue Schnellladepunkte für E-Autos gebaut

Das Energieunternehmen EnBW hat an der A7 bei Bispingen 16 neue Schnellladepunkte für Elektro-Autos in Betrieb genommen. Laut dem Unternehmen können dort E-Autos in 20 Minuten Energie für bis zu 400 Kilometer Reichweite auftanken. Der Ladepark in Bispingen sei so konzipiert, dass er in Zukunft erweitert werden könnte. Auch in anderen Teilen Niedersachsens gibt es immer mehr Schnellladepunkte. Die Bundesnetzagentur zählt landesweit etwas mehr als 900, fünf Jahre zuvor waren es noch 72. Die meisten Schnellladesäulen stehen an Autobahnen und in Städten, wohingegen es im ländlichen Raum oft mau aussieht. Der ADAC in Niedersachsen fordert, dass auch dort die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Das Land setzt inzwischen Elektromobilitätsmanager ein, die Kommunen und Städte beim Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützen sollen.

