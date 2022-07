Stand: 03.07.2022 16:18 Uhr A39: 53-Jähriger erschreckt mit Sturmgewehr-Attrappe im Auto

Schock auf der Autobahn: Am Sonnabendnachmittag hat sich ein Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Auf der A39 bei Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg habe er ein Auto entdeckt, bei dem in der Mittelkonsole ein griffbereites Sturmgewehr stehe. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt eine Streife den verdächtigen Wagen kurz darauf an. Was der 53-Jährige dabeihatte, war jedoch kein scharfes Gewehr, sondern eine Attrappe. Auch das Mitführen einer unechten Waffe, die echt aussieht, sei in der Öffentlichkeit verboten, so die Polizei. Der 53-Jährige musste eine Strafe zahlen, zudem wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

