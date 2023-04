Stand: 21.04.2023 13:56 Uhr 150 Flaschen Shampoo: Polizei schnappt mutmaßliche Diebe

Nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) haben Polizeibeamte die mutmaßlichen Täter gefasst. Sechs Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren sollen Spirituosen gestohlen haben, teilte die Polizeiinspektion Heidekreis am Freitag mit. Wenig später seien die Männer in einem Supermarkt im rund 18 Kilometer entfernten Soltau angetroffen worden. Einer der Männer wurde per Haftbefehl gesucht. Im Auto eines der Tatverdächtigen fanden die Beamten unter anderem 150 Flaschen Shampoo verschiedener Hersteller, die sie als mögliches Diebesgut beschlagnahmten. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Bandendiebstahls ein.

