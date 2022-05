Stand: 08.05.2022 14:58 Uhr 14-Jähriger aus dem Heidekreis fährt betrunken Pick-up

Ein 14-Jähriger aus dem Heidekreis hat mit dem Pick-up-Truck seiner Eltern Freunde besucht und die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Der Junge aus der Samtgemeinde Schwarmstedt habe am späten Freitagabend den Autoschlüssel genommen und sei dann nach Walsrode gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf dem Rückweg in der Nacht zum Sonnabend habe er den Wagen in die Leitplanken gefahren. Ein Atemalkoholtest des Jungen habe 0,67 Promille ergeben. Zudem habe der 14-Jährige zugegeben, tags zuvor Kokain genommen zu haben. Der junge Mann erhielt mehrere Anzeigen. Außerdem meldeten die Beamten den Fall der Führerscheinstelle. Damit werde der Jugendliche es schwer haben, regulär an eine Fahrerlaubnis zu kommen, heißt es bei der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.05.2022 | 06:30 Uhr