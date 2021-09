Krogmann muss in die Verlängerung - Stichwahl in Oldenburg Stand: 13.09.2021 00:18 Uhr Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hat die erste Runde bei der OB-Wahl am Sonntag gewonnen.

Der SPD-Politiker erhielt zwar 40,92 Prozent der Stimmen, wie die Stadt im Internet mitteilte. Doch da er die absolute Mehrheit verfehlte, steht in zwei Wochen eine Stichwahl an - gegen den parteilosen Kandidaten Daniel Fuhrhop, der von den Grünen unterstützt wird. Dieser erhielt 29,91 Prozent der Stimmen. Dritter bei der Wahl wurde der parteilose Kandidat Ulrich Gathmann, der von der CDU unterstützt wird. Gathmann erhielt 18,43 Prozent der Stimmen. Insgesamt traten sechs Kandidaten bei der Wahl an. Da keiner von ihnen mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekam, wird es eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Krogmann und dem Diplom-Kaufmann Fuhrhop geben. Bei der OB-Wahl waren 135.173 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,83 Prozent.

Wahlergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname

Über 90 Prozent für CDU-Kandidaten im Landkreis Vechta

Neuer gewählter Landrat des Landkreises Vechta ist der CDU-Politiker Tobias Gerdesmeyer. Der Jurist erhielt 92,64 Prozent der Stimmen, wie der Landkreis im Internet mitteilte. Der 47-Jährige Gerdesmeyer ist seit 2012 Bürgermeister der Stadt Lohne. Einziger Gegenkandidat bei der Landratswahl war der AfD-Politiker Aloys Thye-Moormann. Er erhielt 7,36 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,94 Prozent. Insgesamt waren 113.210 Menschen wahlberechtigt. Gerdesmeyer folgt auf den bisherigen Landrat Herbert Winkel (CDU), der nicht erneut kandidierte.

Wahlergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname

Stichwahl auch in Delmenhorst - Gerlach vorn

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Delmenhorst hat die Politikerin Petra Gerlach die erste Runde gewonnen. Die bisherige Stadträtin in Cloppenburg erhielt 44,58 Prozent der Stimmen. Die Diplom-Kauffrau wird von der CDU und den Grünen unterstützt. Gerlach setzte sich gegen zehn weitere Kandidaten durch. Da niemand der Kandidierenden mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, wird es eine Stichwahl zwischen den beiden mit den meisten Stimmen geben. Die zweitmeisten Stimmen erhielt Funda Gür von der SPD. Die Regierungsdirektorin beim Hamburger Senator für Wirtschaft bekam 20,58 Prozent der Stimmen. Delmenhorst wird also eine Oberbürgermeisterin bekommen. Auf einer Liste der Stadt über die Bürgermeister und Oberbürgermeister findet sich bislang keine Frau. Amtsinhaber Axel Jahnz (SPD) trat aus Altersgründen nicht erneut an.

Weitere Informationen Kommunalwahl 2021: Zahlreiche Stichwahlen in Niedersachsen Die CDU ist laut Landestrend weiter stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. In vielen Städten bleibt es spannend. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 12.09.2021 | 18:00 Uhr