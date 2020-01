Stand: 08.01.2020 19:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zoo Hannover: Augen auf, kleiner Eisbär!

Der flauschige, wenige Wochen alte Eisbär-Nachwuchs im Zoo Hannover hat die kritische Baby-Phase noch längst nicht überstanden. Deshalb ist jeder kleine Entwicklungsschritt in der Wurfhöhle von Eisbär-Mama "Milana" ein großer Grund zur Freude. Nun hat der kleine Eisbär erstmals seine Augen geöffnet, wie Videoaufnahmen aus der Höhle zeigen. "Wir gehen davon aus, dass nun auch die Gehörgänge geöffnet sind und das Jungtier seine Umgebung mit allen Sinnen wahrnehmen kann", sagte Eisbären-Kurator Fabian Krause vom Zoo Hannover. Bisher hat niemand Zutritt zur Höhle. Erst in ein paar Wochen wird sich ein Tierarzt für Gesundheitscheck und Impfungen in die Kinderstube begeben.

Videos 01:37 Hannovers Eisbär-Baby öffnet die Knopfaugen Das im November geborene Eisbären-Jungtier entwickelt sich prächtig. Fast doppelt so groß wie bei der Geburt erforscht es nun mit offenen Augen die Welt. Video (01:37 min)

Kleiner Eisbär übt das Krabbeln

Das Team ist bisher mehr als zufrieden mit der Entwicklung des Babys. Das Kleine sei kräftig gewachsen und habe ordentlich an Gewicht zugelegt, heißt es. Die Tierpfleger schätzen das am 20. November geborene, noch namenlose Eisbärchen auf etwa drei bis vier Kilogramm. Und es tut sich so einiges in der Höhle. Denn das Kleine ist schon sehr agil. "Die Bewegungen sind aber noch etwas unbeholfen und die ersten Krabbelversuche enden meist mit einem Purzeln", teilt der Zoo mit.

"Milana" sorgt gut für ihr Baby

Auch Mama "Milana" macht ihre Sache gut. Sie kümmert sich fürsorglich um ihr erstes Baby, versorgt es mit ihrer fetthaltigen Muttermilch, putzt es und lässt es inzwischen auch mal kurze Zeit alleine. "Ein gutes Zeichen für die positive Entwicklung des Jungtiers", betont Kurator Krause.

Daumendrücken für den Nachwuchs

Über den Berg ist der Nachwuchs aber noch nicht: Die Sterblichkeit bei jungen Eisbären ist laut Krause sehr hoch. In der Wildnis erreichten etwa 85 Prozent der Jungtiere das Alter von zwei Jahren nicht. Wenn alles gutgeht, wird Mutter "Milana" im Frühjahr die Wurfhöhle verlassen. Bis dahin heißt es weiter: Daumendrücken für's kleine Eisbärbaby.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.01.2020 | 06:30 Uhr