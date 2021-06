XXL-ICE fährt ab heute auch über Hannover

Die Deutsche Bahn setzt mit dem heute beginnenden Sommerfahrplan erstmals den neuen XXL-ICE ein. Der Zug fährt von Hamburg über Hannover und Frankfurt am Main bis in die Schweiz. Außerdem ist er auf der Route zwischen Hamburg und München unterwegs. Der XXL-ICE hat Platz für mehr als 900 Fahrgäste. Die Bahn setzt außerdem mehr ICE-Züge in beliebten Ferienregionen ein. Täglich sollen über 10.000 zusätzliche Sitzplätze bereit stehen.

