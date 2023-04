Stand: 25.04.2023 18:06 Uhr Wolfsbüro bestätigt Wolfsrisse im Landkreis Nienburg

Das niedersächsische Wolfsbüro ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Wolf am Weserdeich in Bücken bei Hoya sieben Schafe zweifelsfrei getötet hat. Die Kadaver waren Mitte April entdeckt worden. Anschließend hatten Fachleute die toten Tiere untersucht. Der Vorfall hatte in Hoya für großes Aufsehen gesorgt. Der benachbarte Deichschäfer gab nach der Attacke seine Schafzucht auf. Dem NDR sagte er, dass er nicht riskieren wolle, dass seine Tiere genauso qualvoll verenden.

