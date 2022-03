Wilmer: Keine Umbettung des umstrittenen Bischofs Janssen Stand: 17.03.2022 14:45 Uhr Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer lehnt eine Entfernung des Grabs seines umstrittenen Vorgängers Heinrich Maria Janssen aus dem Hildesheimer Dom ab.

"Ich habe, auch in enger Absprache mit dem Domkapitel, entschieden, dass eine Umbettung von Bischof Heinrich Maria Janssen nicht vorgenommen wird", heißt es in einem Brief Wilmers an die katholische Pfarrei Sankt Petrus in Wolfenbüttel.

Gutachten: Missbrauch wissentlich geduldet

Das Bistum Hildesheim bestätigte am Donnerstag den Inhalt des Briefs. Janssen, der von 1957 bis 1982 Bischof von Hildesheim war, ist in der Bischofsgruft des dortigen Doms beigesetzt. Ein im September veröffentlichtes Gutachten wirft ihm vor, während seiner Amtszeit sexuellen Missbrauch in der Kirche wissentlich geduldet zu haben. Missbrauchsvorwürfe von zwei Personen gegen Janssen selbst ließen sich weder belegen noch widerlegen.

