Stand: 29.04.2025 14:29 Uhr Wegen Hochzeitskorso? Unfall auf A2 bei Lauenau

Ein Hochzeitskorso hat am Sonntag auf der A2 bei Lauenau offenbar einen Unfall verursacht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, hatten der Korso am Sonntagabend kurz hinter der Abfahrt Lauenau in Fahrtrichtung Dortmund die Fahrspur gewechselt, ohne dies anzukündigen. Ein 40-jähriger Autofahrer habe daraufhin nach links ausweichen müssen und sei mit dem Wagen eines 66-Jährigen zusammengestoßen, hieß es. Die beiden Männer blieben laut Polizei unverletzt, die Fahrer des Korsos fuhren demnach weiter. Eine Zeugin habe jedoch kurz darauf von einem Hochzeitskorso mit hochmotorisierten Fahrzeugen und Gütersloher Kennzeichen auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Wunstorf-Luthe und Garbsen berichtet, so die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 89 30 zu melden.

