Überraschung in Hemeringen: Neuer Name auf dem Ortsschild Stand: 29.04.2025 10:31 Uhr Das ungewohnte gelbe Schild am Straßenrand sorgt bei manchen für Verwunderung. Seit Kurzem ist dort nicht mehr "Hemeringen, Stadt Hess. Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont" zu lesen, sondern stattdessen nur noch das schlichte Wort "Ortslage".

von Wolfgang Kurtz

Auf das seltsame Schild angesprochen, erzählen manche Hemeringer, dass sie sich auch schon gewundert haben - und sich das neue Schild nicht so recht erklären können. Andere haben es noch gar nicht bemerkt. Der Hintergrund des ungewöhnlichen Ortsschilds ist ein Diebstahl. "Das richtige Schild wurde uns vorletzte Woche geklaut", sagt der Sprecher der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln, Jens-Thilo Nietsch. Weil aber die Behörde nicht für alle Ortsschilder in ihrem Bereich sofort Ersatz bereitliegen hat, gibt es demnach das allgemeingültige Schild mit der Aufschrift "Ortslage".

Ersatzschild ist unbedingt nötig

"Ortseingang und Ortsausgang müssen gekennzeichnet werden", erklärt Behördensprecher Jens-Thilo Nietsch dem NDR Niedersachsen. Zum Beispiel, damit für Autofahrer klar sei, dass in der Ortschaft Tempo 50 gilt und dass am Straßenrand geparkt werden darf. Ein neues korrektes Schild für Hemeringen sei aber bestellt und soll in der zweiten Maihälfte geliefert werden. Dann werde es natürlich umgehend montiert. "Das wird dann hoffentlich länger hängen bleiben", sagt Nietsch. Die Kosten dafür liegen seinen Angaben zufolge im dreistelligen Bereich. Einige Male im Jahr würden Ortsschilder im Zuständigkeitsbereich seiner Behörde, also in den Landkreisen Holzminden, Hameln-Pyrmont und Schaumburg, geklaut.

Motiv der Täter ist unklar

In Hemeringen wird über das Motiv der Täter spekuliert. "Dummer Jungenstreich für eine Party" sagt einer, eine andere vermutet: "Leute im Suff. Dann findet man das vielleicht ganz witzig". Auch Jens-Thilo Nietsch wundert sich. Normalerweise würden eher Ortsschilder mit ungewöhnlichen oder kuriosen Ortsnamen gestohlen. Er nennt den Ort "Texas" im Landkreis Gifhorn als Beispiel. Hemeringen sei aus seiner Sicht ein ganz normaler Ortsname, sagte er. Das Motiv, so Nietsch, werde das Geheimnis derer bleiben, die das Schild abmontiert haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.04.2025 | 15:00 Uhr