Weihnachtsgeld: Mehr als 9.000 Beamte unterschreiben Petition Stand: 27.04.2022 17:17 Uhr Feuerwehrmann Stefan Salamon aus Uetze (Region Hannover) macht sich für die Anhebung des Weihnachtsgeldes für niedersächsische Beamtinnen und Beamte stark. Seine Petition hat es in den Landtag geschafft.

von Torben Hildebrandt und Tullio Puoti

Stefan Salamon sitzt in Jeans und T-Shirt im Sitzungssaal. Er präsentiert Tabellen und Diagramme. Er spricht vom Fachkräftemangel und von Wertschätzung, von einem Wettbewerb um die besten Köpfe. "In den nächsten Jahren werden so viele Leute gehen", erläutert Salamon. "Wenn Niedersachsen nichts tut, sacken wir ins Bodenlose ab." Für den 51-Jährigen ist klar: Niedersachsen sollte seinen Beamten wieder ein volles Weihnachtsgeld zahlen - um die gute Arbeit der Landesdiener zu würdigen und den Job insgesamt attraktiver zu machen.

VIDEO: Beamtenbesoldung: Schleswig-Holstein bessert nach (24.03.2022) (2 Min)

Petition bekommt mehr als 9.000 Unterstützer

Salamons Petition stand nur wenige Stunden online, da hatten schon Tausende Beamte unterzeichnet. Am Ende waren es mehr als 9.000 Unterstützer. Im Landtag darf er nun seine Argumente vortragen. "Es gibt viele Beamte, die einen Zweitjob haben, weil es finanziell hapert", sagt Salamon. Dass Beamte einen krisensicheren Job haben, quasi unkündbar sind und später eine vergleichsweise hohe Pension bekommen, das weiß auch Salamon - aber das ist heute nicht sein Thema.

Videos 3 Min Haushalt 2020: Beamte erhalten Jahresbonus (01.07.2019) Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 sieht Sonderzahlungen für Beamte vor - mindestens 300 Euro jährlich. Zudem gibt es Zuschläge für Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen. 3 Min

Beamtenbund: 300-Euro-Bonus zu wenig

Der Niedersächsische Beamtenbund (NBB) begrüßt Salamons Initiative. Der NBB-Landesvorsitzende Alexander Zimbehl verlangt, dass die niedersächsischen Beamten grundsätzlich besser bezahlt werden. "Über welche Parameter man das macht - Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Erhöhung der einzelnen Besoldungsstufen - ist fast egal." Das Weihnachtsgeld ist in Niedersachsen ein Dauerthema. Die schwarz-gelbe Landesregierung unter Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) strich die Sonderzahlung im Jahr 2005 für die meisten Beschäftigten; seitdem gehen Beamte für die Wiedereinführung auf die Straße. Immerhin: Zuletzt hat sich etwas bewegt. Auf Initiative von SPD und CDU zahlt das Land den Beamten inzwischen wieder einen kleinen Bonus von 300 Euro, untere Besoldungsgruppen erhalten noch mehr. NBB-Landeschef Zimbehl hält das aber immer noch für zu wenig. Die Beamten fühlten sich nicht wertgeschätzt, die Stimmung sei "gereizt" und "am Boden".

Videos 1 Min Urteil: Beamte in Niedersachsen unterbezahlt (30.10.2018) Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hält die Bezahlung von Beamten in Niedersachsen für verfassungswidrig. Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht am Zug. 1 Min

Bessere Besoldung Fall für Bundesverfassungsgericht

Dass die Beamten gerade eine einmalige Corona-Sonderzulage von 1.300 Euro erhalten haben, ändert nichts an der Forderung der Beamten. Dieser Pandemie-Bonus sei ein Tropfen auf den heißen Stein, klagt Zimbehl. Für ihn muss deutlich mehr kommen. Denkbar sei die Rückkehr zu einem 13. Monatsgehalt plus 500 Euro Urlaubsgeld, so Zimbehl. Der Beamtenbund kämpft seit langem auch juristisch dafür, dass die Besoldung insgesamt verbessert wird. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht noch aus. Die Petition von Stefan Salamon sieht Zimbehl als "unterstützendes Druckmittel".

Finanzminister Hilbers schiebt Weihnachtsgeld Riegel vor

Die politischen Erfolgsaussichten sind äußerst gering. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hält ein volles Weihnachtsgeld für nicht bezahlbar. Der CDU-Politiker spricht von Mehrkosten von bis zu 750 Millionen Euro pro Jahr. "Wir sind in angespannten Zeiten unterwegs", sagt Hilbers und verweist auf die Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie. "Insofern haben wir Herausforderungen vor uns, die uns nicht erlauben, die Besoldung in dieser Größenordnung anzuheben." Hilbers hält die Beamtenbesoldung insgesamt auch für angemessen, Niedersachsen liege im Ländervergleich im Mittelfeld. Allerdings deutet er an, dass das Land bei der Besoldung von kinderreichen Beamten noch etwas drauflegen könnte. "Da werden wir sicherlich noch mal nachsteuern müssen", sagt Hilbers.

Beamtenbund will Weihnachtsgeld zu Wahlkampfthema machen

Das wäre ein Teilerfolg für Feuerwehrmann Salamon. Für den Beamten aus Hannover ist klar, dass er sich weiter für ein volles Weihnachtsgeld einsetzen wird. Und der Niedersächsische Beamtenbund will den bevorstehenden Landtagswahlkampf nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.04.2022 | 08:00 Uhr