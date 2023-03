Warnstreik: Mehr als 600 Klinikärzte legen Arbeit nieder Stand: 21.03.2023 15:56 Uhr Die Warnstreiks gehen weiter: In vielen Kliniken in Niedersachsen sind Beschäftigte am Dienstag in den Ausstand getreten. In Braunschweig fuhren zudem unter anderem keine öffentlichen Verkehrsmittel.

Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sind von den Warnstreiks in Braunschweig unter anderem auch das Stadtbad, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit betroffen. Auch bei der Müllabfuhr und in Kindergärten und Kindertagesstätten sei es zu Einschränkungen gekommen, hieß es. Vom Betriebsbeginn am Dienstag bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Donnerstag entfallen zudem fast alle Busse und Bahnen der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft (BSVG). Nur Schulbusse, die direkt zu den Grundschulen unterwegs sind, sollen trotz des Warnstreiks normal fahren. Bei einer Kundgebung am Dienstagvormittag kamen laut ver.di rund 400 Beschäftigte zusammen. Die Gewerkschaft hat Braunschweig für den Auftakt der landesweiten Warnstreiks ausgewählt, weil dort heute eine Ratssitzung stattfindet, in der über den neuen Haushalt der Stadt entschieden werden soll. Ver.di hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dazu aufgerufen, auch morgen die Arbeit niederzulegen.

VIDEO: Warnstreik in Oldenburg: Klinikbeschäftigte legen Arbeit nieder (14.03.2023) (1 Min)

Mehr als 600 Klinikärztinnen und -ärzte im Warnstreik

Auch Ärztinnen und Ärzte an kommunalen und privaten Krankenhäusern haben heute in ganz Niedersachsen die Arbeit niedergelegt. Zu dem Warnstreik aufgerufen hatte der Marburger Bund. Nach Angaben der Ärztegewerkschaft beteiligten sich landesweit mehr als 600 Medizinerinnen und Mediziner an dem Ausstand. Mehrere Kliniken sind nur mit Notdiensten besetzt. Der Ärzteverband fordert einen Inflationsausgleich für die Monate seit Oktober 2021 und eine lineare Erhöhung der Gehälter um zweieinhalb Prozent.

Kundgebung in Hamburg und Demo in Hannover

Die zentrale Kundgebung fand am Mittag am Asklepios-Klinikum St. Georg in Hamburg statt. Laut Marburger Bund waren rund 2.000 Mitglieder dabei - und dafür unter anderem aus Lüneburg, Osnabrück, Hildesheim und Salzgitter angereist. Auch Krankenhausärztinnen und -ärzte aus Schleswig-Holstein, Bremen und vielen anderen Bundesländern wurden in Hamburg erwartet. Vor einer Klinik in Hannover hatten vor der Fahrt nach Hamburg rund 50 Ärztinnen und Ärzte demonstriert - mit Trillerpfeifen und Plakaten mit Aufschriften wie "Mehr als warme Worte" oder "Im Krankenhaus ist Geiz nicht geil". In Oldenburg versammelten sich rund 50 Klinikbeschäftigte vor dem Eingang eines Kinderkrankenhauses. Arbeitsniederlegungen gab es auch in einzelnen privaten Kliniken, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern.

In diesen Städten werden Kliniken bestreikt:

Aurich

Bad Harzburg

Bad Zwischenahn

Buchholz

Celle

Emden

Hannover: Nordstadt und Siloah

Hannover-Laatzen

Hannover-Langenhagen

Hildesheim

Lehrte

Lüneburg

Neustadt am Rübenberge

Norden

Osterholz-Scharmbeck

Gifhorn

Goslar

Göttingen

Großburgwedel

Salzgitter

Soltau

Stade

Verden

Walsrode

Weener

Westerstede

Winsen

Wittmund

Wunstorf

Die Beschäftigten der Klinikservice Gesellschaft an der Universitätsmedizin Göttingen gehen nach Angaben der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden bis einschließlich Freitag in den Warnstreik.

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes landesweit im Ausstand

Am Mittwoch sind die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in ganz Niedersachsen zum Warnstreik aufgerufen. Schwerpunkte sind nach Angaben der Kommunalgewerkschaft Komba die Städte Braunschweig und Göttingen, die Region Hannover, Stadt und Landkreis Lüneburg sowie Peine und Salzgitter. Von dem Warnstreik betroffen sind laut ver.di unter anderem öffentliche Verwaltungen, Kindertagesstätten sowie die Müllabfuhren in Göttingen und Stadt und Region Hannover. Der öffentliche Nahverkehr soll den Angaben zufolge in Goslar, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Hannover stillstehen.

Polizei Hannover warnt vor Verkehrsbehinderungen

In Hannover rechnet die Polizei am Mittwoch vom morgendlichen Berufsverkehr bis zum Mittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Denn ver.di hat in der Stadt insgesamt sechs Demonstrationen angekündigt, eine weitere veranstaltet die Kirchengewerkschaft Niedersachsen. Von unterschiedlichen Startpunkten führen alle Demozüge zu einer Abschlusskundgebung auf den Opernplatz, wo der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke sprechen wird. Weil zudem wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf den Straßen voraussichtlich sowieso schon voller wird als üblich, rät die Polizei Autofahrenden, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren.

Hannover: Üstra und aha streiken auch am Donnerstag

In der Region Hannover soll der Warnstreik über zwei Tage laufen. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag fahren keine Busse und Stadtbahnen der Üstra. Auch der Müll wird an beiden Tagen nicht abgeholt, da auch die Beschäftigten des Abfallentsorgers aha die Arbeit niederlegen.

Hintergrund der Warnstreiks

Ver.di und der Beamtenbund dbb, zu dem auch die Komba gehört, fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Arbeitgeber und Gewerkschaften treffen sich am 27. März erneut zu Tarifverhandlungen in Potsdam.

