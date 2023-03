Stand: 26.03.2023 19:30 Uhr Unfall: Fünf schwer Verletzte südöstlich von Celle

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf schwer verletzten Menschen ist es am Sonntag südöstlich von Celle gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße 50 zwischen der Ortschaft Bockelskamp (Landkreis Celle) und dem Abzweig zur B214. Ein SUV-Fahrer hatte sich demzufolge bei einem Überholvorgang verschätzt. Das Auto des 42-Jährigen kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Audi. Sowohl die beiden Insassen des SUV als auch der Fahrer, die Beifahrerin und eine 26-jährige, schwangere Frau im Audi trugen nach Polizeiangaben schwere Verletzungen davon. Ein zweijähriges Mädchen, das im Audi hinten neben seiner Mutter saß, wurde leicht verletzt. Der Führerschein des alkoholisierten SUV-Fahrers sei einbehalten worden, heißt es in der Polizeimeldung. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

