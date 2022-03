Ukraine, Krieg und Schröder: Das Schweigen wird immer lauter Stand: 05.03.2022 13:27 Uhr Kein Tag, kaum eine Stunde, ohne Neuigkeiten rund um Gerhard Schröder. Doch eine Stellungnahme des Alt-Bundeskanzlers, die fehlt weiterhin.

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verliert nun auch den Friedenspreis der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die AWO wirft ihm vor, sich nicht deutlich genug vom russischen Präsidenten Wladimir Putin abzugrenzen und so ein undemokratisches Regime zu stützen. Putins Truppen haben vor wenigen Tagen die Ukraine angegriffen, seitdem herrscht Krieg in dem Land. Schröders fehlende Abgrenzung sei nicht vereinbar mit den Werten der SPD-nahen AWO. Deshalb entzieht sie ihm den Heinrich-Albertz-Friedenspreis aus dem Jahr 2005, hieß es weiter.

Schröder-Köpf: "Gerd nicht mit Hitler in eine Reihe stellen"

Zuvor hatte schon die SPD den Druck erhöht, seine Büromitarbeiter in Berlin ihren Job hingeschmissen und die Marktkirche in Hannover den Einbau eines Fensters des Künstlers Markus Lüpertz, eine Schenkung des Altkanzlers, gestoppt. Und auch seine Heimatstadt Hannover will sich deutlich von Schröder absetzen: So hat Hannover ein Verfahren zur Aberkennung der Ehrenbürgerwürde gegen Schröder eingeleitet. Unterstützung erhält Schröder nun ausgerechnet von seiner früheren Ehefrau: Doris Schröder-Köpf, Abgeordnete der SPD im Niedersächsischen Landtag, rät ihrer Partei davon ab, ihrem 77-jährigen Ex-Mann die Ehrenbürgerschaft zu entziehen. Dies schrieb sie in einer Nachricht an die SPD in Hannover. "Nach meiner festen Überzeugung dürfen wir Gerd nicht in eine Reihe mit Hitler stellen", schreibt Schröder-Köpf. Zur Erklärung: Dem NS-Diktator war im Jahr 1978 die in den 1930er-Jahren verliehene Ehrenbürgerschaft der Stadt aberkannt worden.

Onay: "Er hat das entgegengenommen und sich bedankt"

Zwar reden alle über ihn - nur er redet weiterhin nicht. Eine kurze Nachricht in einem Online-Netzwerk vor einigen Tagen, in der er den Krieg verurteilte und von "Fehlern auf beiden Seiten" schrieb - das war es. Deshalb lässt sich nur darüber spekulieren, wie Schröder selbst darüber denkt, dass es immer einsamer um ihn wird. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) telefonierte vor kurzem persönlich mit Schröder, um ihm am Telefon mitzuteilen, dass er sich wohl bald nicht mehr Ehrenbürger Hannovers nennen kann. "Er hat das entgegengenommen und sich bedankt für die Information", so Onay.

Freund von Putin - Geld aus Russland

Schröder gilt als langjähriger Freund von Präsident Putin. Er ist zudem Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat Führungspositionen bei den Erdgas-Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Anti-Korruptionsverbände hatten daher kürzlich gefordert, ihn zu einem Eintrag ins Lobbyregister zu verpflichten. Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ist inzwischen von der Bundesregierung auf Eis gelegt worden.

