Tote 75-Jährige aus Obernkirchen: Ermittlungen wegen Mordes Stand: 28.06.2022 13:00 Uhr Eine 75-jährige Frau ist am Montag tot in ihrem Geschäft in Obernkirchen gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus - und prüfen einen Zusammenhang zum Axt-Mord in Kalletal.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort werde wegen Mordes ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg. Die Leiche der Frau, die am Montagnachmittag in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) entdeckt wurde, werde derzeit obduziert. Ob das Ergebnis heute noch mitgeteilt werden könne, sei unklar, sagte der Sprecher.

Gibt es einen Zusammenhang zum mutmaßlichen Axt-Mörder?

In der Region zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fahndet die Polizei seit zehn Tagen nach einem 36-jährigen Mann. Er wird verdächtigt, im nordrhein-westfälischen Kalletal mit einer Axt einen Mann erschlagen und anschließend seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Es werde geprüft, ob der gesuchte mutmaßliche Täter an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Darauf gibt es derzeit aber noch keine Hinweise." Kalletal ist rund 30 Kilometer von Obernkirchen entfernt. Ermittelt werde in alle Richtungen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch ein Motiv im persönlichen Bereich sei denkbar.

Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen

Weitere Hinweise erhoffen sich die Beamten von Zeugen, die rund um das Schreibwarengeschäft in der Neumarktstraße Verdächtiges beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich bei der Nienburger Polizei unter der Telefonnummer (05021) 977 80 zu melden.

