Tierischer Einsatz auf der A7: Polizei rettet verletzte Eule

Die Autobahnpolizei Hannover hat am Ostermontag eine Eule von der A7 gerettet. Nach Angaben eines Sprechers hatte ein Autofahrer das hilflose Tier am Morgen auf dem Standstreifen zwischen Altwarmbüchen und Kirchhorst entdeckt. Die alarmierten Beamten fanden die völlig durchnässte Eule an der beschriebenen Stelle vor. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Die Beamten vermuten, dass sie kurz zuvor von einem Fahrzeug erfasst worden war. Das verletzte Tier wurde in eine mit Stoff ausgelegte Kiste gesetzt und zur Wildtierstation nach Sachsenhagen gebracht. Dort soll die Eule nun wieder gesund gepflegt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.04.2021 | 06:30 Uhr