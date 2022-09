Stand: 27.09.2022 15:43 Uhr Teilmobilmachung: Flüchtlingsrat fordert Aufnahme von Russen

Niedersachsens Flüchtlingsrat fordert von der Bundesregierung ein Aufnahme-Programm für russische Kriegsdienstverweigerer. Die Ampel-Koalition müsse Kriegsdienstverweigerer und Deserteure "mit offenen Armen empfangen" und davor bewahren, in einem völkerrechtswidrigen Krieg zwangsrekrutiert und verheizt zu werden, sagte die Vorsitzendes des Flüchtlingsrates, Claire Deery, am Dienstag. Sie rief zudem zur Solidarität mit den Menschen in Russland auf, die sich gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zur Wehr setzen. Hintergrund der Forderung ist die Teilmobilmachung, die der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich angeordnet hatte. Viele Russen versuchen, das Land zu verlassen oder verletzen sich selbst, um nicht an die Front geschickt zu werden.

