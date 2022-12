Stand: 05.12.2022 06:59 Uhr Tag des Ehrenamts: Zwei Frauen bekommen Bundes-Verdienstorden

Zum Tag des Ehrenamts erhalten gleich zwei starke Frauen den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt heute die Fotografin und Mitbegründerin des Straßenmagazins "Asphalt" Karin Powser aus Hannover und die Künstlerin Hildegard Struntz aus Neustadt am Rübenberge. Struntz führt über die Kunstschule Pinx im Kunstverein Schwarmstedt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche an Kunst heran. Außerdem richtete sie in Oerbke ein mobiles Atelier für traumatisierte Kinder und Jugendliche ein. Karin Powser hat nach Ansicht von Bundespräsident Steinmeier den gesellschaftlichen Blick auf Obdachlose verändert. Sie hat jahrelang selbst auf der Straße gelebt. Ihre Bilder von obdachlosen Menschen wurden in ganz Deutschland ausgestellt.

