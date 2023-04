Stand: 10.04.2023 14:13 Uhr Südschnellweg in Hannover: Bau der Behelfsbrücke startet

Die Bauarbeiten am Südschnellweg in Hannover gehen in die nächste Phase: Ab Dienstag wird eine Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße gebaut. Laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr werden deswegen einige Straßen und Zufahrten gesperrt. Unter anderem können Autofahrerinnen und Autofahrer, die vom Seelhorster Kreuz kommen, den Schnellweg von Dienstag an erst am Landwehrkreisel verlassen. In der anderen Richtung ändert sich dagegen vorerst nichts. Die rund einen Kilometer lange Behelfsbrücke entsteht parallel zum Südschnellweg. Unter anderem müssen dafür mehr als 40 Brückenpfeiler gesetzt werden. Sobald das Behelfsbauwerk fertiggestellt ist, wird die marode alte Brücke abgerissen. Stattdessen wird dann ein Tunnel gebaut.

