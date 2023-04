Stand: 26.04.2023 13:09 Uhr Streit unter 30 Jugendlichen: Polizei rückt dreimal aus

Ein Streit unter mehr als 30 männlichen Jugendlichen hat am Dienstabend für insgesamt drei Polizeieinsätze in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) gesorgt. In der Innenstadt hatten sich zuvor Anwohner über die lautstarke Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Gruppen beschwert. Als die Beamten eintrafen, zeigten sich die Jugendlichen unbeeindruckt. Sie hätten auf die Polizisten zum Teil respektlos reagiert, heißt es. Einer der Beamten wurde von ihnen beleidigt. Die Jugendlichen deuteten nach Polizeiangaben außerdem an, dass sie den Einsatzkräften zahlenmäßig überlegen seien. Die Beamten stellten schließlich 20 Platzverweise für die Stadthäger Innenstadt aus.

