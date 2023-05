Steuerbetrug: Land nimmt 2022 38,5 Millionen Euro mehr ein Stand: 09.05.2023 10:01 Uhr Niedersachsen macht Steuersündern das Leben schwer. Im vergangenen Jahr hat das Land 38,5 Millionen Euro mehr Steuern generiert. Das zuständige Finanzamt hat 459 Strafverfahren eingeleitet.

Das niedersächsische Finanzministerium hatte die Zahlen am Montag bekannt gegeben. "Die Zahlen belegen eindrucksvoll, wie erfolgreich Niedersachsen in diesem Bereich ist", sagte Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) der Mitteilung zufolge. In den vergangenen fünf Jahren hatten niedersächsische Steuerfahnder 1,3 Milliarden Euro hinterzogene Steuern festgestellt.

VIDEO: Polizei und Zoll gehen gegen illegales Glücksspiel vor (16.04.2023) (1 Min)

Finanzminister Heere: Steuerbetrug immer internationaler

Schwerpunkte der Fahnder waren Heere zufolge Straftaten durch Glücksspielautomaten, sogenannter Clankriminalität und Betrugsmaschen mit Corona-Artikeln wie FFP2-Masken oder Tests. "Es darf bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht das Gefühl aufkommen, dass der Ehrliche am Ende der Dumme ist," so Heere. Steuerbetrug werde immer komplexer und internationaler, sagte der Grünen-Politiker.

KI soll künftig Steuersünder aufspüren

Eine Herausforderung sei zudem die "sehr angespannte" Personalsituation in der Steuerverwaltung. Weil Personal fehlt, wolle Niedersachsen in Zukunft unter anderem mehr auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen: etwa um Betrugsfälle ausfindig zu machen. Dazu arbeiten die Fahnder mit der Universität Oldenburg zusammen. Zudem sollen an der Steuerakademie in Rinteln in diesem Jahr 45 zusätzliche Nachwuchskräfte ausbildet werden.

Anonyme Hinweise über Online-Portal

Um große Betrugsfälle aufzudecken, will der Finanzminister ein neues Internetportal bereitstellen. Dort können anonyme Hinweise auf Steuerbetrug gemeldet werden. Wann das Portal online geht, steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.05.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Künstliche Intelligenz (KI)