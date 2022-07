Steinhuder Meer: Region warnt vor Blaualgen an Badestellen Stand: 27.07.2022 15:10 Uhr Die Region Hannover hat eine Blaualgen-Warnung für die Badestellen im Steinhuder Meer ausgesprochen. Das Gesundheitsamt habe ein vermehrtes Aufkommen der Cyanobakterien gemessen.

Laut einer Mitteilung von Mittwoch hat die Kommune Warnschilder mit Verhaltenshinweisen aufgestellt. Die Warnung gilt demnach auch für Hundebesitzende abseits der Badestellen. Die Cyanobakterien können je nach Wind an den Uferbereichen wandern. Für Hunde sind Blaualgen potenziell tödlich. Giftige sind von ungiftigen Blaualgen nicht zu unterscheiden. Die Bereiche sollten gemieden und Kinder beaufsichtigt werden.

AUDIO: Giftige Gefahr in Seen: Werden Blaualgen richtig bekämpft? (5 Min)

Experten kontrollieren bis zum Ende des Badesaison

Kennzeichen für eine starke Blaualgenentwicklung sind eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine Sichttiefe von weniger als einem Meter und Schlierenbildung oder Ansammlungen am Ufer. Bis zum offiziellen Ende der Badesaison am 15. September kontrollieren Expertinnen und Experten des Gesundheitsamts die Wasserqualität der Badestellen in der Region. Aktuelle Informationen zu den einzelnen Badestellen in der Region und in Niedersachsen bieten der Bäderführer der Region Hannover und der Niedersächsische Badegewässeratlas.

