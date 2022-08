Stand: 29.08.2022 14:27 Uhr Stachelschwein-Ausflug in Bockenem: Tier büxt aus Zirkus aus

Ein ausgebüxtes Stachelschwein hat die Polizei in Bockenem (Landkreis Hildesheim) in Atem gehalten. Das Tier habe in der Nacht zu Sonntag vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung eine Straße gekreuzt, teilten die Beamten am Montag mit. Nach kurzer Recherche sei klar gewesen, dass es aus einem in der Nähe gastierenden Zirkus stammte. "Versuche, das Tier einzufangen, schlugen - möglicherweise auch der Schutzbewaffnung des Tiers geschuldet - fehl", so die Polizei. "Der Nager konnte in das umliegende Dickicht entkommen." Am Montag sei das Tier nahe einem Getreidespeicher erneut gesichtet worden. Über eine mögliche Rückkehr in den ebenfalls in die Suche eingebundenen Zirkus war der Polizei zunächst nichts bekannt.

