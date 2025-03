Stand: 05.03.2025 09:43 Uhr Scorpions kommen nach Hause - Eintrag ins goldene Buch

Die Rockband Scorpions kommt am Samstag in ihre Heimatstadt Sarstedt im Landkreis Hildesheim. Im Rathaus tragen sich die fünf Mitglieder dann ins goldene Buch ein, sagte eine Stadtsprecherin. Begrüßt wird die Band um 12 Uhr vor dem Rathaus. Dort spielt den Angaben zufolge eine regionale Nachwuchs-Band. Zudem gebe es für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, einen Blick auf die Scorpions zu werfen, so die Sprecherin. Bei dem Termin im Rathaus sind dann nur geladene Gäste dabei. Die Stadt freue sich sehr, dass die legendäre Rockgruppe an ihren Ursprungsort zurückkehre, sagte die Sprecherin. Gitarrist Rudolf Schenker hatte die Band vor 60 Jahren, im Jahr 1965 in Sarstedt gegründet - zunächst unter dem Namen "Nameless". Als Scorpions feierte die Band weltweit Erfolge - mit Hits wie "Rock you like a Hurricane", "Wind of Change" oder "Still loving you". Zum 60. Bandjubiläum gibt es im Juli auch ein Konzert im Stadion in Hannover. Das ist allerdings bereits ausverkauft.

