Scorpions tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Sarstedt ein Stand: 08.03.2025 15:07 Uhr Die Rockband Scorpions hat sich am Samstag in das Goldene Buch der Stadt Sarstedt eingetragen. 1965 hat Gitarrist Rudolf Schenker die Band dort gegründet - damals noch unter dem Namen "Nameless".

Die Scorpions sind eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt und eine der ältesten aktiven Band dazu. Sie haben in den zurückliegenden 60 Jahren mehr als 110 Millionen Tonträger verkauft und zahlreiche Welthits geschrieben, zum Beispiel "Rock you like a Hurricane", "Wind of Change" oder "Still loving you". Zum 60. Bandjubiläum gibt es im Juli auch ein Konzert im Stadion in Hannover. Das Stadion ist ausverkauft.

Videos 2 Min Scorpions feiern 60-jähriges Bandjubiläum in Hannover Am 5. Juli 2025 treten sie in der Arena am Maschsee auf. Das gaben sie heute auf einer Pressekonferenz bekannt. (24.10.2024) 2 Min

Viele Neugierige begrüßen die Band in Sarstedt

Die Stadt freue sich sehr, dass die legendäre Rockgruppe an ihren Ursprungsort zurückkehre, hatte die Sprecherin im Vorfeld des Besuchs gesagt. Vor dem feierlichen Eintrag ins Goldene Buch sollte den Angaben zufolge die regionale Nachwuchs-Band 4hugs spielen. Das Eintreffen der Musiker nutzten viele Besucher und Einheimische, um einen Blick auf die Scorpions zu werfen. Bei dem Termin im Rathaus waren dann nur geladene Gäste dabei.

