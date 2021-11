Stand: 07.11.2021 12:30 Uhr Schreckschusswaffe abgefeuert: Polizei beim Hochzeitskorso

In Hannover ist es am Sonnabend im Rahmen einer Hochzeitsfeier offenbar zu mehreren Straftaten gekommen. Nach Angaben der Polizei wird nun gegen zwei Männer, 18 und 24 Jahre alt, ermittelt. Die Beamten beobachteten den 18-Jährigen dabei, wie er eine Schreckschusswaffe im Rahmen eines sogenannten Hochzeitskorsos im Stadtteil Vahrenheide abfeuerte. Als die Polizei ihn deshalb festnehmen wollte, versuchte der 24-Jährige, ihn zu befreien und griff laut Polizei einen 26-jährigen Beamten an. "Auch der übrige Teil der Hochzeitsgesellschaft zeigte sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden, es folgten verbale Angriffe", teilte die Polizei mit. Erst mit weiteren Kräften beruhigte sich die Lage. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt - der 24-Jährige wurde wegen versuchter Gefangenenbefreiung angezeigt.

