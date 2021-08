Sanierung der A2: 300 Menschen auf Großbaustelle im Einsatz Stand: 06.08.2021 21:34 Uhr Seit Donnerstag ist der Abschnitt zwischen Hannover-Ost und Peine auf der Autobahn 2 gesperrt. Bis Montagabend sollen rund vier Kilometer Fahrbahn erneuert werden.

Die Teilstrecke ist 96 Stunden nicht befahrbar. Zumindest nicht für den normalen Verkehr. Denn seit Beginn der Bauarbeiten fahren schwere Maschinen über die Fahrbahn. Der Belag wird aufgerissen, abgetragen, erneuert. Hunderte Menschen sind im Dauereinsatz. Reisende brauchen auf der Strecke Richtung Osten entsprechend Geduld, denn ohne Staus und Behinderungen wird es bis Abschluss der Arbeiten vermutlich nicht zugehen. Die Straßen über Land an der A2 entlang könnten schnell verstopft sein. Auch die Polizei hält sich bereit: Beamte auf Motorrädern sollen die Strecke ständig kontrollieren und gegebenenfalls versuchen, den Verkehr anderweitig umzuleiten, sollte es sich irgendwo übermäßig stauen.

"Wir schreiben hier Straßenbaugeschichte"

In der Nacht zu Freitag haben die Arbeiter die Fahrbahnoberfläche abgefräst. Am Morgen haben sie eine neue Bindeschicht eingelassen. "Die größte Herausforderung ist eindeutig die schiere Masse. Wir reden hier über 24.000 Tonnen Material in 96 Stunden. Dafür sind über 300 Menschen im Einsatz und 300 Maschinen", sagte Baustellenchef Holger Mees dem NDR in Niedersachsen. "Wir schreiben hier Straßenbaugeschichte."

Bereich über Umleitungen umfahren

Nach Angaben der Autobahn GmbH sind weiträumige Umleitungen eingerichtet. Der Verkehr aus Richtung Westen wird am Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von dort geht es auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest und dann auf die A391 zurück zur A2. Lastwagen aus Richtung Dortmund sollten über die A44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Süd fahren, von dort auf die A7 in Richtung Norden bis zum Dreieck Salzgitter, dann auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest. Von da gehe es auf die A391 und zurück auf die A2.

Videos 3 Min Turbo-Baustelle an der A2: Staus werden erwartet Binnen 96 Stunden sollen rund vier Kilometer Fahrbahn erneuert werden. Reisende müssen mit Behinderungen rechnen. (05.08.2021) 3 Min

Verschleiß durch hohes Verkehrsaufkommen

Laut der Autobahn GmbH des Bundes bekommt die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine einen neuen Belag, weil das hohe Verkehrsaufkommen der Autobahn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zugesetzt habe. Dafür wird nicht nur der Asphalt ausgetauscht. Auch die Binderschicht darunter, die dafür sorgt, dass sich die Fahrbahndecke durch den Schwerlastverkehr nicht verformt, wird erneuert. Im vorgesehenen Bauabschnitt sei die Binderschicht fast 30 Jahre alt. Das Material müsse herausgefräst werden. Gebaut werde im 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung.

Turbo zeigt Mitte Juli Wirkung

Zuletzt waren Arbeiten an einer Turbobaustelle weiter westlich zwischen Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld schneller als geplant beendet worden. Dort waren 57 Stunden Bauzeit eingeplant gewesen. Bereits nach rund 40 Stunden hieß es aber wieder freie Fahrt für den Verkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.08.2021 | 15:00 Uhr