Stand: 03.11.2021 10:30 Uhr Rollstuhlfahrer stürzt ins Gleis und verletzt sich schwer

Ein 85 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist am Montag in Hannover auf einem Hochbahnsteig im Stadtteil Misburg in das Gleisbett der Stadtbahn gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann versucht haben, mit seinem Elektro-Rollstuhl auf dem Bahnsteig zu wenden. Dabei schätzte er vermutlich seine Position zur Bahnsteigkante falsch ein und stürzte ins Gleisbett. Zeugen eilten dem Mann zu Hilfe. Eine Stadtbahn war zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe. Der 85-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2021 | 10:30 Uhr