Stand: 05.01.2023 09:42 Uhr Rentner aus Coppenbrügge wird Opfer von Betrugsmasche

Ein 70 Jahre alter Mann aus Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist auf Betrüger hereingefallen, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Mann am Weihnachts-Wochenende eine vorgebliche E-Mail seiner Bank. Das Schreiben forderte ihn auf, seine Bankdaten inklusive PIN einzugeben. Als Dank für seine Treue und Loyalität der Bank gegenüber sollte er angeblich 150 Euro monatlich erhalten. Der Mann gab daraufhin seine Daten ein. Am 3. Januar erhielt er einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Hausbank. Der Rentner sollte eine TAN-Nummer durchgeben, auch das tat er. Kurz darauf wurde ihm Geld in vierstelliger Höhe abgebucht. Der 70-Jährige fragte daraufhin bei seiner Bank nach. Die Polizei rät, vor allem die PIN niemals an Dritte weiterzugeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.01.2023 | 13:30 Uhr