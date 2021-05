Reisekonzern TUI weitet Angebot wieder aus Stand: 24.05.2021 14:41 Uhr Der weltgrößte Reiseanbieter TUI weitet nach monatelangen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie sein Angebot wieder aus. Die Nachfrage nach Reisen steigt.

"Allein in der vergangenen Woche haben wir ein deutliches Buchungsplus im Vergleich zum Sommer 2019 verzeichnet", sagt Deutschland-Chef Marek Andryszak. Seinen Angaben nach öffnen die Mittelmeerziele nach und nach wieder für touristische Reisen. Die Aufhebung der Reisewarnung für die Kanaren sei für die TUI ein wichtiger Schritt, zudem gingen jetzt und die Hotels des Konzerns in Portugal und Italien an den Start.

Sonderflüge von Hannover auf die Kanaren

Laut Andryszak gehören derzeit die Kanarischen Inseln zusammen mit Mallorca zu den am stärksten gebuchten Urlaubsregionen. Corona-Schnelltestsseien dort vielerorts möglich. Auf die Kanaren starteten nach Angaben eines TUI-Sprechers wegen der großen Nachfrage über Pfingsten sogar Sonderflüge - unter anderem von Hannover aus. Ab dem kommenden Wochenende fliegt die TUI dann auch Portugal an.

Kundinnen und Kunden buchen deutlich teurere Reisen

Der Reisekonzern hofft auf eine bessere Sommersaison als im vergangenen Jahr und eine möglichst rasche Erholung des Tourismus. Bei der Vorlage der Geschäftszahlen am Mittwoch teilte die TUI mit, dass die Buchungen der Kunden zuletzt weiter angezogen haben. Die Durchschnittspreise der bisher gebuchten Reisen seien spürbar gestiegen, hieß es. Auch deshalb zeigte sich TUI-Vorstandschef Fritz Joussen zuversichtlich: "Wir stehen am Anfang des erwarteten Neustarts."

