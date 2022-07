Stand: 29.07.2022 12:00 Uhr Region Hannover warnt vor Blaualgen in Ricklinger Teichen

Die Region Hannover warnt vor Blaualgen in den Ricklinger Teichen: Im Großen Teich und im Dreiecksteich können sich demnach Blaualgen an den Badestellen ansammeln. Deshalb sollten trübe Bereiche gemieden und Kinder beaufsichtigt werden, teilte die Region mit. Erst am Mittwoch hatte die Region Hannover eine Blaualgen-Warnung für die Badestellen im Steinhuder Meer ausgesprochen. Blaualgen können Übelkeit, Durchfall und entzündete Augen und Ohren verursachen. Aktuelle Informationen zu den einzelnen Badestellen in der Region und in Niedersachsen bieten der Bäderführer der Region Hannover und der Niedersächsische Badegewässeratlas.

