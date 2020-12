Prozessbeginn: Hat Angeklagter Anschlag auf Muslime geplant? Stand: 07.12.2020 11:28 Uhr Ein 22-Jähriger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Hildesheim wegen geplanter Anschläge auf Muslime verantworten. Der Generalstaatsanwaltschaft Celle zufolge hatte er bereits Waffen gekauft.

Zwei professionelle Armbrüste, mehrere Messer und einen Schlagstock hatte der junge Mann laut Anklage erstanden. Ausgelöst wurde sein Vorhaben laut Generalstaatsanwaltschaft durch die Anschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März 2019. Seither habe sich der heute 22-Jährige mit rechtsradikalem Gedankengut und eigenen Anschlagsplänen beschäftigt. Er ist unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Tateinheit mit Terrorismusfinanzierung angeklagt.

Angeklagter drohte Familie mit dem Tod

Darüber hinaus soll der Angeklagte im Mai 2017 in Chat-Nachrichten ein damals 15 Jahre altes Mädchen beleidigt haben. Dem Stiefbruder und der Mutter soll er, ebenfalls in Chat-Nachrichten, angedroht haben, das Mädchen und die Mutter zu töten. Im Jahr 2019 soll er sich in einem Chat zudem rassistisch geäußert haben.

Chat-Partner alarmiert Polizei

Gefasst wurde der Mann aus Hildesheim, weil er Ende Mai in einem anonymen Internet-Chat einem Gesprächspartner geschrieben hatte, dass er sich mit Waffen vor einer Moschee befinde. Er habe vor, Muslime zu töten. Sein Chat-Partner informierte daraufhin die Polizei. Einen Tag später wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Prozess wird vor Jugendkammer verhandelt

Weil der Angeklagte zur Zeit einzelner Vorwürfe mit 18 Jahren noch als Heranwachsender galt, verhandelt die als Jugendkammer tätige 3. große Strafkammer den Fall. Der nächste Prozesstermin ist für den 18. Dezember angesetzt.

