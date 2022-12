Stand: 12.12.2022 08:05 Uhr Prozess um getötete 75-Jährige aus Obernkirchen hat begonnen

Ein 45 Jahre alter Mann muss sich seit Montag vor dem Landgericht Bückeburg verantworten. Er soll im Sommer in der Innenstadt von Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) eine 75 Jahre alte Ladenbesitzerin getötet haben. Der 45-Jährige hatte die Tat kurz nach seiner Festnahme gestanden. Demnach soll er die Frau in ihrem Geschäft erdrosselt und anschließend 270 Euro aus der Kasse des Geschäfts gestohlen haben. Kurz nach der Tat hatte es in der Wohnung des Angeklagten gebrannt. Er habe sich das Leben nehmen wollen und deshalb Feuer gelegt, so der Staatsanwalt. Er habe die Tat „aus Frust über sein Leben“ begannen, heißt es in der Anklage.

