Stand: 11.01.2023 21:46 Uhr Pollhagen: Vermeintliche Wölfe entpuppen sich als Huskys

Zwei vermeintliche Wölfe haben in Pollhagen (Landkreis Schaumburg) für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch jedoch mitteilte, soll es sich bei den Tieren um zwei entlaufene Huskys gehandelt haben. Die Hunde waren im Ortskern von Pollhagen und in Wiedensahl entlang der Kreisstraße unterwegs. Zunächst gelang es der Polizei nicht, die beiden Huskys zu finden. Erst am Mittwochmorgen konnten sie von ihren Besitzern eingefangen werden. Eines der Tiere hatte sich verletzt, die Ursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.01.2023 | 13:30 Uhr