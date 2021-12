Stand: 15.12.2021 11:30 Uhr Polizei stoppt Autobahn-Rowdy auf A2

Beleidigt, genötigt, das Auto beschädigt - wegen gleich mehrerer Verstöße ermittelt die Polizei Hannover gegen einen 29-jährigen Autofahrer. Der Mann habe sich am Dienstagnachmittag auf der A2 zu einer hochgefährlichen Aktion hinreißen lassen, so ein Sprecher: Im Stau in Höhe der Ausfahrt Herrenhausen soll es zum Streit mit einem anderen Autofahrer gekommen sein. Der 29-Jährige soll erst dicht aufgefahren sein, dann rechts überholt und sich vor den Wagen des 57-Jährigen gesetzt haben. Schließlich soll er ihn mit seinem Transporter auf den Standstreifen gedrängt und ausgebremst haben, bis beide Fahrzeuge standen. Dann stieg der 29-Jährige aus, beleidigte den anderen, schlug gegen die Scheibe der Fahrertür und beschädigte sie - so schilderte es der 57-Jährige bei der Polizei. Er hatte die Beamten alarmiert, nachdem der Jüngere weitergefahren war. Den 29-Jährigen lotsten die Beamten später auf einen Parkplatz, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.12.2021 | 13:30 Uhr