Stand: 30.12.2022 07:46 Uhr Polizei Hannover sucht Besitzer eines großen Hütehundes

Die Polizei Hannover ermittelt gegen Unbekannt, nachdem ein rund 70 Kilogramm schwerer Hund in dem Waldstück in Hannover-Davenstedt ausgesetzt wurde. Das Tier war an einen Baum angebunden worden, teilte die Polizei mit. Eine Spaziergängerin rief deshalb die Polizei. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Tierheims konnten den verängstigten und aggressiven Herdenschutzhund nicht beruhigen. Tierretter der Feuerwehr betäubten das Tier deshalb per Blasrohr mit zwei Pfeilen. Der Hund kam im Tierheim in Langenhagen unter. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

