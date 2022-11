Stand: 03.11.2022 12:24 Uhr Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Computerbetrüger

Die Polizei Hannover fahndet nach einem Computerbetrüger, der am 30. Juni gegen 16.40 Uhr unberechtigt Bargeld am Automaten einer Bankfiliale am Roderbruchmarkt im Stadtteil Roderbruch abgehoben haben soll. Es handelt sich um eine vierstellige Summe Bargeld. Die EC-Karte und die dazugehörige PIN wurden kurz zuvor einer 64-Jährigen in einem nahegelegenen Supermarkt entwendet. Der Unbekannte ist den Angaben zufolge etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er hat kurzes schwarzes Haar und trägt eine Brille mit dünnem Gestell. Gegen den Unbekannten wurden Ermittlungen wegen Computerbetrugs eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 27 20 zu melden.

