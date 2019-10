Stand: 27.10.2019 18:49 Uhr

OB-Wahl Hannover: Scholz und Onay vorn

Bei der Auszählung der Stimmen für die Oberbürgermeister-Wahl in Hannover zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem parteilosen Kandidaten Eckhard Scholz, der für die CDU antritt, und dem Grünen-Kandidaten Belit Onay ab. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke konnte Scholz rund 33 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen und Onay 31 Prozent. Deutlich dahinter landet zurzeit der SPD-Kandidat Marc Hansmann mit rund 24 Prozent der Stimmen. Da auch nach Auszählung aller Wahlbezirke voraussichtlich keiner der insgesamt zehn Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen wird, kommt es möglicherweise zu einer Stichwahl am 10. November.

Zwischenergebnisse der Auszählung

Umfrage: Scholz knapp vor Onay und Hansmann

Bereits in einer Umfrage der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) vor rund einer Woche hatte sich ein enges Rennen zwischen Eckhard Scholz, und Belit Onay abgezeichnet. Marc Hansmann landete bei der Umfrage auf dem dritten Platz. Sollte die SPD es nicht in eine mögliche Stichwahl schaffen, würde die Landeshauptstadt erstmals seit 1946 nicht von einem Sozialdemokraten regiert.

Weitere Informationen Alles zur OB-Wahl 2019 in Hannover Heute wählt Hannover einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. NDR.de informiert: Worum geht's? Wie läuft die Wahl ab? Was haben die Kandidaten vor? mehr

Auch 16- und 17-Jährige sind stimmberechtigt

Unter den Wahlberechtigten waren 7.800 Erstwähler. Im Gegensatz zu Bundestags- und den meisten Landtagswahlen konnten sich an der Wahl des neuen Stadtoberhaupts bereits 16- und 17-Jährige beteiligen. Grund für die Neuwahlen war die Rathausaffäre um Ex-OB Stefan Schostok. Er hatte die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragt, nachdem sich die Affäre um illegale Gehaltszulagen an hochrangige Beamte der Stadt zugespitzt hatte. Der Nachfolger von Schostok wird bis 2026 die Verwaltung der Landeshauptstadt von Niedersachsen leiten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.10.2019 | 19:30 Uhr