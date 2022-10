Neustadt: Unbekannte stehlen Gullydeckel rund um die B6

Stand: 26.10.2022 17:07 Uhr

Unbekannte haben in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) in jüngster Zeit mindestens 20 Gullydeckel gestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.