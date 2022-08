Motorsegler stürzt im Landkreis Hildesheim ab - Pilot stirbt

Stand: 27.08.2022 08:52 Uhr

Am frühen Freitagabend ist in Lübbrechtsen in der Samtgemeinde Leinebergland (Landkreis Hildesheim) ein Motor-Segelflugzeug in zwei Wohngebäude gestürzt. Der Pilot wurde tödlich verletzt.