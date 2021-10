Stand: 22.10.2021 21:30 Uhr Mangel an Bauteilen: Continental senkt Umsatzprognose

Der Mangel an elektronischen Bauteilen wirkt sich auch bei Continental weiter aus. Der Konzern hat seine Umsatz-Prognose gesenkt. Der Autozulieferer aus Hannover rechnet jetzt mit einem Jahresumsatz von 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro - bisher war es jeweils eine Milliarde Euro mehr. Führende Marktforschungsinstitute hatten ihre Schätzungen für die Autoproduktion weltweit in den vergangenen Monaten scharf nach unten korrigiert. Wegen Chipmangels und Lieferstau im Welthandel fehlten Teile, in vielen Werken standen die Bänder still.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.10.2021 | 20:00 Uhr