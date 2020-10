Stand: 22.10.2020 11:58 Uhr Live: Kultusminister Tonne stellt Pläne für Schulstart vor

Wie läuft nach den Herbstferien die Schule in Niedersachsen an? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt die Pläne heute vor. Ab 12 Uhr live auf NDR.de.

Er halte an dem Ziel fest, nach den Herbstferien maximalen Präsenzunterricht anzubieten, sagte Tonne im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Auch seien keine Einschränkungen des Kita-Betriebs geplant. Einschnitte wie im Frühjahr sollten im Bildungs- und Betreuungssystem erst an letzter Stelle stehen. Der Kultusminister machte aber auch deutlich, dass die Corona-Lage beobachtet werde und Maßnahmen gegebenenfalls angepasst würden. Hinweise zur Anwendung der niedersächsischen Corona-Verordnung, die am Donnerstag an die Kommunen verschickt wurde, sehen zum Beispiel zeitlich begrenztes Maskentragen im Unterricht vor. Ein weiterer Punkt sind mögliche Einschränkung oder das Verbot von Sportunterricht oder Ganztagsangeboten, wie es weiter in dem Schreiben heißt.

Jetzt live Live: Tonne erläutert Pläne für Unterricht in Corona-Krise

Gemeindebund bittet Eltern um Nachsicht

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund begrüßte die Entscheidung, Schulen und Kitas möglichst offen zu halten. Sprecher Thorsten Bullerdiek bat Eltern um Verständnis, wenn nicht alles so laufen sollte wie vor der Corona-Krise. Beim Schülertransport etwa könne die Zahl der Busse und Fahrer nicht weiter erhöht werden. Der Landeselternrat sieht die Pläne des Ministers indes kritisch. Regelmäßiges Lüften in den Klassenräumen und warme Kleidung für die Schüler könnten nach Angaben des Elternvertretergremiums nicht die Antwort auf die erneut steigenden Corona-Infektionszahlen sein.

Keine anschließende Pressekonferenz zur Corona-Verordnung

Neben den Unterrichtsplänen unter aktuellen Corona-Bedingungen sollte am Donnerstagmittag ursprünglich auch die neue Corona-Verordnung vorgestellt werden. Dieser Teil der Pressekonferenz fällt aus organisatorischen Gründen aus, wie eine Regierungssprecherin am Mittwochabend mitteilte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.10.2020 | 08:00 Uhr