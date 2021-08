Letzte Arbeiten auf der A2: Turbobaustelle vor dem Ende Stand: 09.08.2021 02:00 Uhr Der Abschnitt zwischen Hannover-Ost und Peine auf der Autobahn 2 ist seit Donnerstagabend gesperrt. Bautrupps haben seitdem rund vier Kilometer Fahrbahn erneuert.

Ursprünglich sollte die Sperrung am Montag um 18 Uhr aufgehoben werden. Jetzt geht es schneller als geplant. Eine Sprecherin der Bundes-Autobahngesellschaft sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass die Arbeiten auf der Großbaustelle gegen 10 Uhr beendet sein könnten. In diesem Fall werde der Autobahnabschnitt gegen 12 Uhr freigegeben.

Videos 1 Min Baustelle auf der A2: Vier Kilometer Fahrbahn in 96 Stunden In Fahrtrichtung Berlin wird zwischen Hannover-Ost und Peine die Fahrbahn erneuert.

"Wir schreiben hier Straßenbaugeschichte"

Hunderte Menschen sind im Dauereinsatz. "Die größte Herausforderung ist eindeutig die schiere Masse. Wir reden hier über 24.000 Tonnen Material in 96 Stunden. Dafür sind über 300 Menschen im Einsatz und 300 Maschinen", sagte Baustellenchef Holger Mees dem NDR in Niedersachsen. "Wir schreiben hier Straßenbaugeschichte." Es waren frühzeitig weiträumige Umleitungen eingerichtet. Die Polizei kontrollierte auf Motorrädern die Strecke regelmäßig und leitete den Verkehr gegebenenfalls anderweitig um.

Verschleiß durch hohes Verkehrsaufkommen

Laut der Autobahn GmbH des Bundes hatte ein hohes Verkehrsaufkommen der Autobahn in den vergangenen Jahrzehnten zugesetzt. Daher wurde nicht nur der Asphalt ausgetauscht. Auch die Binderschicht darunter, die dafür sorgt, dass sich die Fahrbahndecke durch den Schwerlastverkehr nicht verformt, wurde erneuert. Im vorgesehenen Bauabschnitt sei die Binderschicht fast 30 Jahre alt gewesen und habe heraus gefräst werden müssen.

Turbo zeigt Mitte Juli Wirkung

Zuletzt waren Arbeiten an einer Turbobaustelle weiter westlich zwischen Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld schneller als geplant beendet worden. Dort waren 57 Stunden Bauzeit eingeplant gewesen. Bereits nach rund 40 Stunden hieß es aber wieder freie Fahrt für den Verkehr.

