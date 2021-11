Stand: 08.11.2021 12:45 Uhr Langenhagen: 25-Jähriger bedroht und verletzt Bahn-Fahrgäste

In Langenhagen in der Region Hannover hat ein 25-Jähriger Fahrgäste einer Straßenbahn bedroht. Wie die Bundespolizei berichtet, drohte er bereits am Bahnhof Langenhagen-Pferdemarkt zwei Männern. Nachdem die Betroffenen und er selber in die Straßenbahn nach Bennemühlen eingestiegen waren, eskalierte der Streit. Der aggressive 25-jährige schubste und schlug auf einen der Männer ein und verletzte ihn am Ohr. Weiterhin drohte er laut Zeugenberichten mit den Worten "Ich bringe Euch alle um" und "Ich stech' in deinen Hals". Ein Fahrgast zog daraufhin die Notbremse und alarmierte die Polizei. Polizisten konnten den Angreifer aus der Wedemark überwältigen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung.

