Stand: 10.05.2022 10:45 Uhr Kleinwagen und SUV prallen frontal zusammen - Baby verletzt

Im Westen von Celle sind am Montagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei auch ein Baby verletzt. Demnach geriet der 39-jährige Fahrer eines Kleinwagens plötzlich in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegen kommenden SUV zusammen. Der Fahrer, seine 25-jährige Beifahrerin und ihr sechs Monate altes Baby kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Der 52 Jahre alte SUV-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße B214 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt an dem Kleinwagen als Unfallursache nicht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2022 | 13:30 Uhr