Stand: 08.07.2021 20:32 Uhr Kernkraftwerk Grohnde: Notstrom-Diesel verliert Kühlwasser

Im Kernkraftwerk Grohnde im Landkreis Hameln-Pyrmont hat es ein "meldepflichtiges Ereignis" gegeben. Wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte, wurde bei Routine-Kontrollen bei einem der vier Notstrom-Diesel festgestellt, dass Kühlwasser ausgetreten war. Und zwar genau in dem Zeitraum, als ein anderer Notstrom-Diesel gerade wegen anderer geplanter Arbeiten ausgeschaltet war. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass für einige Stunden nur zwei der insgesamt vier Notstrom-Diesel einsatzbereit waren, so ein Ministeriumssprecher. Bei einem Störfall hätte das aber ausgereicht. Das Kernkraftwerk Grohnde soll Ende des Jahres endgültig vom Netz gehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.07.2021 | 06:30 Uhr