Stand: 26.12.2022 11:44 Uhr Johanniter-Weihnachtstrucker: Hilfs-Lkw starten aus Wunstorf

In der Region Hannover ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Hilfskonvoi mit Paketen für Menschen in der Ukraine gestartet. Die Weihnachtstrucks der Johanniter Unfallhilfe machten sich in Wunstorf in der Region Hannover auf den Weg. Die drei Lastwagen haben insgesamt rund 7.000 Pakete für Bedürftige in der Ukraine geladen. Die Pakete enthalten Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Reis aber auch Schokolade, Kekse und Hygieneartikel. Die Weihnachtstrucks fahren zunächst nach Rumänien. Von dort werden die Pakete dann weiter in verschiedene ukrainische Städte gebracht. Befüllt wurden die Pakete in Schulen, Kitas, Vereinen und Unternehmen. Die Johanniter hatten eine Packliste erstellt, damit alle Empfänger gleichwertige Pakete erhalten. Noch vor Silvester wollen die Weihnachtstrucker wieder zurück in Niedersachsen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.12.2022 | 11:00 Uhr