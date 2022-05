Stand: 14.05.2022 16:42 Uhr Illegale Autorennen? Polizei stoppt Autofahrer in Hildesheim

Die Polizei in Hildesheim ermittelt wegen des Verdachts auf illegale Autorennen gegen drei Autofahrer. Zwei davon sollen sich am Freitagabend in der Innenstadt ein Rennen geliefert haben. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, nachdem ein 26-Jähriger und ein 43-Jähriger ihre Fahrzeuge mit durchdrehenden Reifen und aufheulenden Motoren über den Kennedydamm steuerten. Eines der Fahrzeuge habe mehr als 400 PS Leistung, so ein Sprecher. Das Rennen habe jedoch nach kurzer Zeit an einer roten Ampel geendet, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später hielten Polizisten in der Nähe einen weiteren Wagen an, der zu schnell und mit lautem Motor an einer Kontrollstelle vorbeifuhr. Der 28-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Auch gegen ihn wird wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.05.2022 | 17:00 Uhr