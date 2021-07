Hannover wandelt Straßen vorübergehend in Fußgängerzonen um

Stand: 05.07.2021 09:03 Uhr

In Hannover sind ab heute mehrere Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Sie werden rund vier Wochen lang als Fußgängerzonen ausgewiesen. Die Stadt will so autofreie Innenstadtbereiche testen.